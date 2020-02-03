全球武漢肺炎疫情升溫，各國相繼對大陸公民祭出旅遊禁令，對此，大陸駐以色列臨時代辦戴玉明表示，這讓他想起「二戰期間猶太人大屠殺的黑暗時刻」，大陸駐以色列大使館隨後發布新聞稿為此番言論道歉。

綜合美聯社、美國之音報導，大陸駐以色列臨時代辦戴玉明昨（2）日在以色列特拉維夫（Tel Aviv）召開英文記者會，會上他評論各國因應武漢肺炎疫情，相繼對大陸公民祭出的入境管制措施，他說，「限制、甚至禁止中國公民入境的錯誤」，令他想起「發生在第二次世界大戰時的故事」，「大屠殺，人類歷史上最黑暗的日子。」

他說：「數以百萬猶太人被殺害，許多猶太人在試圖尋求其他國家幫助時遭到拒絕，只有非常非常少的國家敞開國門，其中包括中國。」

不過大陸駐以色列大使館隨後便發布聲明稿公開致歉，聲明稿指出，「沒有任何意圖將大屠殺的黑暗日子與當前局勢、以及以色列政府保護公民所作的努力相比較」，「如果有人錯誤地理解我們的訊息，我們願意道歉。」

武漢肺炎疫情延燒全球，各國相繼派遣專機載回滯留武漢的僑民，包括以色列、美國等各國政府也祭出入境管制措施，禁止大陸公民、過去14天內曾造訪大陸的外國人士入境，至今，全球已有1／3國家實施相關措施。

(中時電子報)