受到美股上周五暴跌603點，以及陸股開紅盤3大指數重挫8%利空消息影響，台股3日開盤下跌129.2 點以11365.9 點開出，隨即跌勢擴大，重挫超過300點，一度跌破半年線，不過，買盤逢低進場，台股終場下跌140.18點或1.22%，收在11,354.92 點。

台股3日早盤開低，盤中最低來到11138.03 點，跌幅逾2.5%，一度跌破半年線11279 點支撐點，預估成交量也來到2200億元新台幣，不過，台股在9點半跌勢收斂，終場以11,354.92點作收、下跌1.22%，台股成功守住半年線位置。

至於台股爆量殺盤又拉回，外界好奇是否國安基金進場護盤？國安基金官員指出，早盤跌勢收斂，持續觀察台股走勢，但台股基本面良好，顯示台股是受到國際市場消息短期震盪，投資人無須過度驚慌。

台股三王整體表現，台積電股價終場下跌5元或1.56%，收在315元；鴻海股價下跌1元或1.2%，收在82.2元；大立光股價下跌105元或2.19%，收在4,700元。

(中時電子報)