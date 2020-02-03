滯留武漢台人確定今（3）晚包機返台，台北市長柯文哲透露隔離地點就在陽明山，引發爭議。不過網友認為，柯文哲洩漏地點可能有3個原因。

針對台北市隔離收容地點曝光爭議，柯文哲表示，那麼龐大的計畫，與其掩藏不如公開透明，抱怨「如果陳時中要講說，要怎麼罰不罰，那你要先跟我講，什麼是我可以講的，什麼是我不能講的，你講清楚。」強調自己沒有惡意爆料，也呼籲政府應公開透明，大陸疫情會失控就是隱匿，「我們的敵人是武漢肺炎」。

對此，PTT網友猜說，柯文哲會透露隔離地點，可能有3個原因，包括「1.不爽地點在台北市 要用民眾的輿論壓力逼政府給地點」、「2.嘴巴管不住真的不小心說出來」、「3.秉持著任何事公開透明 要做個新政治的榜樣」。

大部分網友認為第二項原因的可能性比較大，「阿伯的外表，內在卻藏著愛八卦的三姑六婆」、「2啊，就醫界大老一副要教人的姿態，教好教滿就把地點一起交出去了，智商157真的不夠用」，也有人嘆「公布=洩漏 蔡英魂（蔡英文）公布=台灣價值」。

(中時電子報)