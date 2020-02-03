華碩（2357）旗下熱銷的電競手機ROG PhoneⅡ傳出受到武漢肺炎致供貨短缺，近日華碩印度分公司並寄出電子郵件向預購及粉絲會員通知，因受到亞洲目前情勢拖累，影響供應鏈生產、出貨狀況，將使得ROG PhoneⅡ面臨短期缺貨。

由外媒GSMArena披露的該則報導並指出，華碩印度分公司在發出的電子郵件中說明，公司正盡快解決出貨問題，有最新進度將向粉絲們更新，同時感謝粉絲的耐心等候。

(工商 )