2020武漢風暴》華碩ROG PhoneⅡ 傳出貨短缺 13:402020/02/03 工商 翁毓嵐 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 受到武漢肺炎疫情延燒，華碩電競手機ROG PhoneⅡ傳出供貨短缺。（圖／取自GSMArena） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華碩（2357）旗下熱銷的電競手機ROG PhoneⅡ傳出受到武漢肺炎致供貨短缺，近日華碩印度分公司並寄出電子郵件向預購及粉絲會員通知，因受到亞洲目前情勢拖累，影響供應鏈生產、出貨狀況，將使得ROG PhoneⅡ面臨短期缺貨。 由外媒GSMArena披露的該則報導並指出，華碩印度分公司在發出的電子郵件中說明，公司正盡快解決出貨問題，有最新進度將向粉絲們更新，同時感謝粉絲的耐心等候。 (工商 ) #華碩 #ROG #Phone #短缺 #電競手機 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎／湖北13市封城 「3億隻雞斷糧」幾日內恐餓死 17:452020/01/30 兩岸 華碩電競告捷 營運成長添柴火 04:092020/01/31 產業．科技 武漢疫情口罩短缺 市議員邱素貞如及時雨發送 16:432020/01/31 生活 幼童口罩短缺 立委黃國書籲中央調整配給優先順序 16:532020/02/01 政治 武漢封城水產品短缺 動物園企鵝挨餓 21:032020/02/01 兩岸 [開箱]輕巧新體驗 華碩首款無線耳機ZenEar BT 07:232020/02/02 科技 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 疫情延燒小股東心淌血 鴻海股價一度失守80大關 - 財經 政府出手護盤？台股重挫見低接買盤 收跌140點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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