曾製作《魔戒》、《神鬼玩家》等大片等好萊塢製片大亨哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）2年前被揭發長年性騷擾或性侵女性，在全球引發「#MeToo」串聯風波。上月31日開庭，女演員傑西卡曼恩（Jessica Mann）作證，當庭大爆第一次見到溫斯坦裸體時，對他「只有同情」，因為對方沒有睪丸，性器官像是女性生殖器，還以為他是變性人。露骨的描述讓陪審團也傻眼。

綜合外媒報導，34歲的曼恩是第5位坐上證人席的控訴者。她先向陪審團敘述自己的出身以及到洛杉磯尋求演藝事業的過程。

曼恩表示2012年底在派對上第一次遇到當時60歲的溫斯坦，後來對方邀她去飯店吃早餐，卻慘遭強暴。曼恩啜泣表示，溫斯坦曾要求她按摩他「滿是黑頭粉刺」的背部，也曾在洽談電影演出時，強迫她發生性行為，事後，她在垃圾桶中發現溫斯坦用來注射在生殖器上的助興藥物針頭。

曼恩露骨描述，溫斯坦體味令人作嘔，第一次看他裸體以為是雙性人，不只沒有睪丸，還有很像女性的陰道。「那時對他只有同情，」曼恩說：「他的憤怒似乎來自於自身的缺憾」。

而媒體求證溫斯坦，曼恩對他下半身描述是否屬實時，溫斯坦諷刺回應：「是啊！很完美」。

(中時電子報)