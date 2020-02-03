過了農曆春節，緊接而來的就是元宵節，除了各縣市政府於燈會上發送小提燈外，商家也陳列販售各式五彩繽紛的手提燈籠，經濟部標準檢驗局表示，由於燈籠係屬節慶商品，只要是設計、製造、銷售、陳列或標示供14歲以下兒童玩耍遊戲使用手提燈籠，都是公應施檢驗玩具商品範圍。

標準檢驗局提醒，家長在選購手提燈籠時，8點特別注意。一、應購買有貼附「商品檢驗標識」手提燈籠商品。二、注意是否貼附詳細中文標示，並應詳細閱讀商品適用年齡、注意事項、主要成分或材質、警語及使用方法等標示內容。三、選擇適合兒童年齡之燈籠玩具，勿將非適用年齡燈籠玩具給幼童玩耍，以避免不必要傷害。

四、購買時檢查手提燈籠組裝零件是否牢固及其小物件是否易鬆脫，以防兒童誤吞。五、檢查手提燈籠本體有無銳邊，以確保兒童玩耍時不被割傷。六、注意燈籠提繩、電線不可過長，以免小朋友使用時發生繞頸危險。七、注意電池正負極標示，若須使用二顆以上電池時，應避免混用不同廠牌、材質或規格電池，以防止過熱發燙引發危險。八、使用傳統蠟燭燈籠或3歲以下的兒童在使用手提燈籠時，家長應陪同在旁看護。

(工商 )