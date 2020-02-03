行政院農業委員會農糧署表示，在今年1月7日至2月15日期間，受理農民「芒果」及「鳳梨」保險費補助申請，芒果保單類型有政府災助連結型、區域收穫型（限定臺南市楠西區、南化區、玉井區、左鎮區）及屏東區域收穫型（限定屏東縣新埤鄉、來義鄉、枋寮鄉、枋山鄉、春日鄉、獅子鄉）等3種保險商品；鳳梨保單類型為區域收穫型（限定屏東縣內埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、長治鄉、新埤鄉、枋寮鄉）保險商品。

農糧署指出，投保該等保險商品之農民於受理期間，向投保標的所在地基層農會申請補助保險費。

農糧署說明，因應氣候環境劇烈變遷，天然災害頻仍，農委會自2015年起推動農產業保險，2019/2020年期芒果保險商品業於2019年11月22日公告「國泰產物芒果農作物保險（政府災助連結型）」、「國泰產物芒果農作物保險（區域收穫型）」及「國泰產物芒果農作物保險（屏東區域收穫型）」為農產業保險商品。

另外，今年度鳳梨保險商品則2019年11月8日公告「新光產物鳳梨農作物保險(區域收穫型)」為農產業保險商品。為鼓勵農民藉由保險機制穩定收益，分散災害風險，農委會將對用地合法之保戶，補助當期保險費二分之一，金額上限為每公頃新臺幣3萬元。另投保前揭保險之農民如遭受天然災害時，仍可依農業天然災害救助辦法之規定，領取災害救助金，獲得保險及災害救助之雙重保障。

(工商 )