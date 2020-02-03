根據2018年的研究，世界上每4人中，就有1人有慢性便秘的痛苦。英國新堡大學（Newcastle University）營養系教授柯林斯介紹4種食物，能有效緩解便秘的情形。

1．富含纖維的食物

多攝取含膳食纖維的食物，能夠讓便便軟化，還能改善腸道機能。而且膳食纖維在腸道中還能包覆住醣類，讓食物不會立刻被消化酵素分解吸收，能延緩葡萄糖吸收速度，讓血糖不會急速上升，有助於糖尿病患者控制血糖。

他同時介紹「洋車前子」做為攝取的來源之一，因為根據最新的實驗，它能夠刺激腸道，比小麥麥麩更有效3.4倍，裸麥、豆行、發酵食品也有不錯的膳食纖維。

2．奇異果

奇異果的食物纖維，能吸收3倍本體重量的水，能增加便便的水含量，達到軟化的效果，還能刺激腸道蠕動。若是不愛吃奇異果的民眾，則可以選擇白桃、西瓜、哈蜜瓜、洋蔥等食物，也有相同效果。不過具有腸躁症的民眾要注意，奇異果可能會造成病情惡化，服用前最好先和醫生討論。

3．棗乾、梅乾

這些食物含有山梨糖醇，可以分解體內的細菌為水及氣體，增加排便量，根據研究，每天攝取100公克（約10個）長達3週，能夠提升排便次數為每周3.5次，而且也有軟便的效果。

4．水

多喝水是防止便秘最有效的方法，因為現代人長期有水喝不夠的情形，人每天需要2至3公升的量，柯林斯表示，一定要多喝水，喝到排出來的尿液是淺黃色時，才表示水量達到身體所需。

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(中時電子報)