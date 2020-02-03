新型肺炎持續擴散，全世界的金融市場都想要避免風險。1月31日美國道瓊工業指數平均下跌600美元，是自1月17日最高值以來，下滑了至少4%，但這可能還不是最低點，疫情也牽動著其他國家的指數，可能還會下探更低點。

美國股市在2019年，「Ｓ＆Ｐ500（標準普爾500指數）」一年上升29%，但根據2019年10至12月的決算，看起來全年還是虧損偏高，股市上揚的程度可能與實際收益有差。

股票可能會反映「預估利益」，但隨著以中國為中心的新型肺炎疫情持續擴大，中國春節延長到2月2日，上海、重慶等重要都市延長到2月9日，患者人數最多的武漢甚至延長到13日，被稱為「世界工廠」的中國停止運作，貨品停止了，資金又怎麼可能流通？

國際貨幣基金（IMF）的總裁克里斯塔利娜 • 格奥爾基耶娃（Kristalina Georgieva）也表示，「生產及供應鏈已引發混亂，旅遊等相關產業也受到影響」，明確點出因為中國人及物活動的停止，將造成全球景氣短期急速「減速」的擔憂。IMF原本預估2020世界經濟成長率約為3.3%，現在也表示將加入新型肺炎的因素，在2月中提出新數據。

2003年的SARS半年內造成全球經濟成長率0.1%的減損，這次新型肺炎的疫情才剛開始，而且2003年中國經濟才佔全球4%，現在則是全球第二高、佔18%強，疫情抑制的一舉一動，將更廣泛地牽動全球經濟。

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(中時電子報)