由張赫、秀英、陳瑞妍主演的OCN韓劇《如實陳述》，開播後大受好評，除劇名登上韓網熱搜冠軍外，網友更評價有如《Voice》緊張懸疑感，第二集收視更衝上3.3%。劇中張赫與「少女時代」秀英將攜手對連環殺人魔展開調查，兩人各自有特殊能力，張赫是天才職業側寫師，而崔秀英則有對於現場發生的人事物過目不忘的能力。

張赫在首集坐輪椅氣勢登場，秀英提到劇中多由張赫發出命令，她負責到處奔跑，張赫則愧疚說，秀英與瑞妍在自己無法動彈的情況下，遭遇到很多挫折，他又語帶玄機表示，這部戲裡每一個角色都有一個秘密，將牽連每一個案件。網友發現，張赫有如匈牙利裔英國作家奧希茲女男爵（Emma Orczy）筆下偵探小說《角落裡的老人》裡的主角「安樂椅神探」般，無須奔波勞碌，只需坐在舒適的安樂椅，聽、看著命案的線索，就能憑藉著推理，指出真兇。

張赫曾主演OCN電視劇《Voice》獲得好評，此次隔了三年以天才側寫師重返，認為該角色有不尋常的一面，且作為側寫師調查案件相當有趣，是吸引他接演的主因。秀英則透露，如劇名「如實陳述」般，角色的耿直是這個社會所缺乏的，自己被這樣特質吸引，所以接下演出。此外，張赫剛過43歲生日，劇組工作人員端上蛋糕替他慶生，網友看到該花絮，笑說：「這位43歲的男人怎麼那麼羞澀，還要導演牽他的手來吹生日蠟燭。」《如實陳述》每周日一上午十點friDay影音全台獨播。

網友發現張赫有如偵探小說《角落裡的老人》裡的主角「安樂椅神探」般，只需坐在椅子上，就能憑藉著推理找到真兇。friDay影音

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(中時電子報)