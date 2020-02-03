新北市府2020年預算在議會國民黨團人數優勢下順利過關，當如何時民進黨團退席抗議，引發府會關係緊張傳言，民進黨團今舉行幹部交接，侯友宜率市府團隊到場祝賀，被問到新會期如何修補府會關係，侯指出，過程難免大家有不一樣的看法，只要攜手合作，絕對可以與民進黨大家同心齊力把市政做好；侯友宜致詞時也說，沒有在野黨不在野黨，大家都是為市民做事的「市民黨」。

民進黨團今在新北市議會大廳舉行總召集人暨幹部交接典禮，包括新北市長侯友宜、立法院長游錫堃、立委蘇巧慧、羅致政與吳琪銘也都到場觀禮。

新任總召林銘仁表示，感謝黨團議員推舉，新的一年，本黨團將以「市民優先、理性監督」作為努力方向，而政策重點將放在爭取社會福利、地方建設與落實友善校園政策三大目標上，期許市府能以市民利益為優先，認真為市政工作把關。

黨團新任副總召集人為黃俊哲議員、新任幹事長為林裔綺議員、新任書記長為張志豪議員。

林銘仁表示，民進黨團是新北市議會最大在野黨團，將強力扮演政策監督的角色，雖然去年底發生侯市長挾帶國民黨議會席次的優勢而讓今年總預算強渡關山，但本黨團會以更嚴厲的標準來審查侯市府預算執行的情況，市府更不應該以議會人員優勢而逃避本黨團監督。

(中時 )