台灣大(3045)今(3)日宣布，從即日起至2月底，不限台灣大用戶，可持指定機種的iPhone至全台myfone門市換修原廠電池，即可享限時優惠990元，大約是原價的52折。
台灣大指出，這波限時優惠指定機種包括iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus，不限為台灣大用戶，僅須符合Apple台灣的維修規範，消費者可趁著為期27天的限時優惠檔期，持iPhone至myfone門市更換電池，都可享990元優惠價格。
台灣大同時也提醒消費者，在換修電池前，需務必關閉「尋找我的iPhone」，解鎖密碼，並於送修前先自行完成備份作業，因為根據Apple授權維修中心的規範，所有更換電池的iPhone資料都會全部清除。
(時報資訊)
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