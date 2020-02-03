受新型冠狀病毒疫情影響，星宇航空宣佈自2月8日起至3月28日止，澳門航線暫停服務，預訂自3月29日起逐步恢復航班。星宇航空將密切注意疫情後續狀況，機動調整航班，旅客可利用星宇航空官網或STARLUX App查詢最新航班資訊。

星宇航空原規劃1月30日起澳門線先從每天3班減成2班，2月16日起再減至1班，公司表示，由於新型冠狀病毒疫情未見趨緩，決定2月8日起3班都暫停，預計於3月29日起，恢復桃園—澳門JX201、澳門—桃園JX202，每日一班早班機往返服務。6月1日起，全面恢復桃園—澳門每日3班往返服務。

星宇航空將協助受到航班取消影響之旅客，後續改票或退票事宜。旅客若持有２月３日(含)前開立之1月24日至5月31日桃園-澳門往返機票，可自即日起至5月31日止，在原搭乘日前聯繫星宇航空客服中心，申請改票或退票，免收改票/退票手續費乙次。透過旅行社購票之旅客，請聯繫原開票旅行社辦理。星宇航空客服中心聯絡電話:+886-2-27911199。退票需求可上網填寫「退票申請」表單。

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