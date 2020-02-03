色彩除了在藝術、設計上會影響人的心理外，其實也對商品戰略應用有關，用顏色表現出「樂觀」、「親切」之外，全世界最醜的顏色，其實也用在商品設計上。

不名譽的第一名、被認為是全世界最醜的顏色，被命名為「PANTONE（彩通）448C」。三色編號（RGB為紅74、綠65、青42），澳州政府把它用在香煙盒上。在印製在菸盒前的實驗裡，它同時也是16歲至64歲、1千名煙癮者所票選出的第一名「最讓人厭惡的顏色」。

這個顏色被認為代表「死」、「髒東西」、「香煙焦油」及「嬰兒的排泄物」，比起其他候補的白色、萊姆綠、米色、深灰、芥末黃，感覺起來最能表現出「對健康的損害」。

原本澳洲政府使用紅色的煙盒，配上肺氣腫的照片，但換成新色後，效果更好，現在法國、英國、挪威、沙烏地阿拉伯也跟著使用，2020年1月土耳其政府甚至通過法律，指定彩通448C做為菸盒的「標配」。

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(中時電子報)