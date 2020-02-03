彩繪燈籠活動融入教學中，培養學生們對美的鑑賞力、陶冶人文氣息。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

小燈籠布置在各校園內，迎接燈會到來。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會主展區2月8日將在后里登場，台中市政府教育局邀請143所國中、國小師生及家長彩繪約5000盞小燈籠；后里國小更將活動融入教學，培養學生美感素養，這些燈籠將布置在各校園內，迎接燈會到來。

后里國小校長陳良益表示，彩繪燈籠活動提供學童們發揮創意與想像的機會，每盞作品各具風格，讓人眼睛為之一亮。教師姜曼君指出，彩繪燈籠活動融入教學中，希望培養學生們對美的鑑賞力、陶冶人文氣息，也提升孩子們對台灣燈會的興趣。

學生高興的指出，很難得可以將自己彩繪的燈籠掛在校園裡，不僅有參與感，每天上下學都可看到自己的作品，很有成就感；最重要是還可和同儕的作品放在一起，彼此相互觀摩，他們都很想邀請父母親一起來參觀，將校園佈置成一片燈海，充滿著過年及元宵小過年的喜氣。

2020台灣燈會文心森林公園副展區將展至2月23日；主展區則在2月8日至2月23日展於后里花博森林園區以及馬場園區，歡迎民眾來台中賞燈、遊玩。

(中時 )