滯留武漢台胞今晚9時許將包機抵台，原來是國民黨居間協調促成！國民黨下午發表聲明表示，國民黨在春節期間接獲部分台商協會會長意見，隨即啟動國共兩黨聯繫機制，與對岸積極溝通，並樂見陸方以人道為先的回應。國民黨呼籲兩岸當局加強合作抗疫治疫，國民黨也將繼續結合台灣社會各界，提供防控疫情必要的支援。

據悉，國民黨代理祕書長曾銘宗與代理文傳會主委王育敏等人討論武漢疫情，除決定呼籲口罩配發採實名制，也決定把這次在春節期間持續多方溝通，安排包機接回滯留武漢的台胞的過程，發布讓國人了解過程。

國民黨下午發布新聞稿指出，武漢台胞將由陸籍的東方航空公司載運返台，今晚6時辦理登機手續，預定6時50分起飛，晚間9時許抵台。

對於包機返台民眾後續的疫情檢測、定點隔離、生活照顧等相關配套措施，國民黨呼籲政府能考慮周詳、完善處理，除了最重要的防疫工作，也需顧及保障民眾權益，並力求減低社會大眾對於疫情的恐慌與疑慮。

國民黨指出，武漢疫情爆發後，國民黨立即透過管道關懷在大陸生活就學與工作的台商、台生、陸配，並本著人溺己溺精神，表達對疫情蔓延的關切，同時向兩岸與世界各地的罹病者及其家屬表示慰問。

春節期間，國民黨接獲部分台商協會會長意見，認為既然海、陸兩會向大陸國台辦提議包機載回武漢地區台胞遭拒，期盼國民黨能主動解同胞之困。代理主席林榮德隨即召集大陸事務部等相關主管和台商會長研議，決定分頭進行溝通協調處理。後經確認武漢台胞有需要、政府有準備且同意，國民黨隨即啟動依據2005年連胡五項願景建構的國共兩黨聯繫機制，向對岸表達積極協助包機撤回武漢台胞，並同機運送抗疫物資的意願。

對於國民黨表達的期待，昨天武漢當局回覆「高度重視，正在積極協助解決」，國民黨樂見陸方以人道為先的回應，並呼籲兩岸當局加強合作抗疫治疫，也請陸方持續給予未能乘坐包機返台的各疫情區台胞週全照料；國民黨也將繼續結合台灣社會各界，提供防控疫情必要的支援。

(中時 )