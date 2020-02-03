防範武漢肺炎擴散，國內以延後兩周開學應對，讓不少家長急著把孩子往安親班送，但考量確診病例目前皆以境外移入為主，中央流行疫情指揮中心最新修訂防護建議，要求去過陸港澳的兒童，入境後在家休息14天，避免到校上課上班，以免安親班淪為下一個可能的防疫漏洞。

高中以下各級學校已宣布延後兩周開學，勞動部要求雇主必須准予「防疫照顧假」，但許多無法請假的家長只能往安親班送，引發家長擔心可能有群聚風險。

中央流行疫情指揮中心因此修訂「各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及托育機構因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情開學前後之防護建議及健康管理措施」。

根據辦法，其中針對中港澳入境的學生及教職員工，如無湖北省（含武漢市）旅遊史的師生教職員，建議入境後在家休息 14 天，避免到校上課上班。如有發燒或呼吸道症狀，均請主動與縣市衛生局聯繫或撥打1922。

兒童部分，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥強調，若有中港澳旅遊史的兒童，自入境起要在家休息14天，由家庭自行照顧，不可送托，包含托嬰中心和居家保母；另外，如果托育人員有相關中國旅遊史，也應該一律比照辦理。

中央流行疫情指揮中心說，各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及托育機構為學生密集且容易發生呼吸道傳染病群聚感染的場所，且目前適逢流感流行季節，最基本且最重要的防疫措施仍是：落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息。

(中時 )