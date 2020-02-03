武漢肺炎疫情持續延燒，使全台對於防疫一事重視度提高，國人更開始瘋搶口罩，近日更出現多處買不到口罩的窘境！對此，美籍英文老師畢靜翰指出，囤積口罩的行為真的很不聰明又不善良，他並點出最大隱憂，有網友則回應「自私自利的天性永不變」。

畢靜翰在臉書指出，囤積口罩的行為真的很不聰明又不善良！他認為，囤積口罩就代表別人買不到，別人買不到就代表細菌病毒有機會開始傳，「開始傳的話，你得的機率就大了許多了」。

畢靜翰認為，若因為急著囤積自己的口罩，自私地要保護自己，而間接地導致自己感染了冠狀病毒，「那不就很有趣了嗎？」

對此，網友紛紛回應「自私自利的天性永不變」、「搞不懂那些自私心態」、「我只準備擋飛沫可消毒可清洗的布口罩應付別人的眼光。在沒有社區傳染的情況下，醫療口罩應該留給進出醫療單位的人和在擁擠密閉場合工作的服務業人員」、「我搭大眾運輸通勤，因為抵抗力較差，平常就都有戴口罩上下班的習慣，所以家中還有先前買的一些口罩，這次在便利商店限購1人三片的，我就都沒有買，自己暫時是夠用的，但滿多人是怕3片很快就用完，會瘋狂搶購」。

(中時電子報)