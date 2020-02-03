自稱四海幫海湖堂李姓大哥，去年7月間擄走靈骨塔鄭姓富商，14小時內，除強迫鄭從保險箱內拿出現金，又向朋友、妻子勒贖，共獲得1400萬現金，還逼簽4000萬本票，才肯放走鄭姓男子，直到10月警方逮捕李姓大哥以及幫眾，他們均辯稱是債務糾紛。士林地檢署偵結，依強盜而擄人勒贖罪提起公訴。

去年7月12日晚間8點，31歲李姓四海幫大哥，帶著5名小弟，帶著辣椒槍、棍棒到鄭男位在大同區的辦公室內談判，雙方為了骨灰罐投資本有嫌隙，李認為鄭拿了400萬不歸還，當場拿出辣椒槍抵住鄭頭部，小弟則持刀在面前比劃嚇唬鄭男。

鄭為了擺平此事，從身上和保險箱拿出860萬現金，但李等人仍不肯罷手，先叫22歲王男將現金帶走，又要求鄭打電話給朋友「週轉」，以賭博輸錢為由先借440萬，並將鄭從大同區帶到內湖，又轉往汐止區的汽車旅館恐嚇籌錢，直到早上9點半，鄭妻準備贖金100萬，李等人才將鄭釋放。

李辯是拿錢投資鄭購買靈骨塔，鄭卻拒不還錢，而22歲唐男則稱幫忙開車，不知道雙方債務糾紛，對於屋內發生的事都不知情；23歲林男則是聽李說，鄭有黑道背景，才會過去幫忙，雙方只有「聊天」，之後就送鄭回家，鄭妻則是自己拿錢下來，與他無關。另外26歲邱男則稱，他看到鄭離開時還與李有說有笑。

檢察官認為，李等6人涉犯強盜、擄人勒贖2罪名，成為新罪名並加重其刑，雖然已經返回鄭男1000萬，另外400萬則宣告沒收，6人依法提起公訴。

(中時 )