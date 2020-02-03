今年NBA明星賽出現不滿聲音，籃網後衛丁維迪(Spencer Dinwiddie)因為自己沒有受邀參加技術挑戰賽而感到憤怒。「我贏過技術挑戰賽(2018)，卻沒有受邀，這是他X的什麼情況？你們看過優勝者沒受邀的嗎？這太扯了。」丁維迪乾脆不去看明星賽了。

籃網總教練也幫子弟兵抱不平，他們本季靠著丁維迪場均21.5分、6.5助攻的好表現撐著球隊，結果明星賽完全沒他的份。上屆技術挑戰冠軍塔圖(Jayson Tatum)則是入選明星賽替補，讓丁維迪更不平衡。

然而丁維迪發飆兩天之後又推文道歉，他3日表示：「我為技術挑戰賽一事做出的言論致歉。如果我取得參賽機會我有信心能獲勝，並且持續為籃網與聯盟發揮正面影響。」技術挑戰賽的最終名單還沒確定，羅斯(Derrick Rose)、崔楊(Trae Young)等人也想參賽。

(中時電子報)