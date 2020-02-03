路透引述知情人士消息指出，日本電產（Nidec）計劃藉由聚焦電動車動力總成以及收購活動，目標未來5年營收增至3倍。

身為精密馬達領導廠商、蘋果iPhone零件供應商的日本電產，預計最快周二將公布上述計畫，同時任命前日產汽車（Nissan）高層關潤（Jun Seki）擔任社長。

日本電產最新策略反映該公司深耕汽車業的企圖心，隨著電動車產能起飛，手機等市場的馬達需求趨緩對該公司業績造成壓力，促使日本電產將電動車馬達系統視為成長策略核心。

(工商 )