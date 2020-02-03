日本電產將聚焦電動車動力與收購 14:162020/02/03 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述知情人士消息指出，日本電產（Nidec）計劃藉由聚焦電動車動力總成以及收購活動，目標未來5年營收增至3倍。 身為精密馬達領導廠商、蘋果iPhone零件供應商的日本電產，預計最快周二將公布上述計畫，同時任命前日產汽車（Nissan）高層關潤（Jun Seki）擔任社長。 日本電產最新策略反映該公司深耕汽車業的企圖心，隨著電動車產能起飛，手機等市場的馬達需求趨緩對該公司業績造成壓力，促使日本電產將電動車馬達系統視為成長策略核心。 (工商 ) #日本電產 #電動車 #動力 #收購 #馬達 也許您會感興趣 推薦閱讀 東元電機智能創新系統 對美出口銷售亮眼 04:092020/01/31 證券．權證 大聯大今晨重訊收購文曄到期 實際成交達1億7711萬股 09:322020/01/31 財經 應華精密購置台灣銅鑼工廠 發展汽車電動車零組件 12:572020/01/31 財經 《光電股》布局車用產品，應華估今年佔營收逾5成 14:492020/01/31 財經 通用悍馬強勢回歸 吃油怪獸改吃電 20:562020/01/31 財經 捲土重來 通用推電動悍馬車 04:092020/02/01 全球財經 應華斥資1億 購置台灣銅鑼新廠 04:092020/02/01 證券．權證 亂傳民進黨收購口罩獲暴利假消息 網路紅人「宋中積」被逮 12:222020/02/01 社會 麻豆文旦新欉早花多 柚農忙疏花 19:032020/02/02 生活 特斯拉財報俏 貿聯和大權證添利 04:102020/02/03 證券．權證 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 政府出手護盤？台股重挫見低接買盤 收跌140點 - 財經 疫情延燒小股東心淌血 鴻海股價一度失守80大關 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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