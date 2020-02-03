地球暖化除了對自然環境及生態系造成損害外，連小孩提早出生都和暖化有關。根據美國及英國學者的最新研究，交通事故、暴力事件的頻傳，還有溺死者的人數增加，「或許」也是正相關。

研究團隊針對1980年到2017年全美國（阿拉斯加州及夏威夷州除外），「因受傷而死亡」的資料進行分析，包括性別、死亡年齡、死因、居住地，都在收集的範圍內。

結果發現，這37年來，共有414萬5963名男性、182萬5817名女性「傷重不治」，佔男性死亡率9.3%，女性死亡率4.2%，而且男性超過半數以上集中在15歲到44歲之間。

研究團隊發現，平均氣溫提高 1.5度時，傷重不治的人數也會增加，死於交通事故的男性比平均增加2%，女性增加0.5%，而溺死的人數也有增加的狀況，15歲至24歲的男性，在氣溫增加1.5度時，溺死的人數竟然增加13.7%。而且全體死亡人數增加1601人，男性佔84%，女性則佔16%，以此類推，若氣溫上升2度，則一年死亡人數會增加2135人。

研究團隊認為，氣溫升高可能讓民眾心情浮躁，暴力衝突增加，若是最高氣溫超過34度時，家庭暴力也會增加40%，只要1年溫度向上提高1度，殺人事件也會增加6%。

目前預測21世紀末，全球氣溫可能上升5.8度，屆時對人類的影響將會更明顯，澳洲國立大學環境研究學者漢那（Liz Hanna）表示，降低氣候變遷的幅度，是刻不容緩的要事。

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(中時電子報)