黃福其／台北報導

國民黨今、明兩天開放黨主席補選登記，孫文學校總校長張亞中上午 10時由前國民黨發言人毛嘉慶陪同「搶頭香」；雖然張不曾擔任中央委員或中評委，不符合參選資格，也交不出黨員連署書，未能辦理登記，但他提出公開信，強調已繳交200萬元作業費，是否有資格參選，靜候黨中央最後決定，也呼籲有意參選黨主席的郝龍斌與江啟臣回應他的公開信。

國民黨上午準備一封解釋函，連同張上周領表時留下的200萬元支票欲退還給張，但張並未接受。儘管張不符登記資格，黨中央仍相當尊重，讓他進到登記區發表公開信，說明想法及理念，痛批參選規定是惡習陋規。

張亞中表示，若是奉公守法的參選人，不可能3天內親自拜訪每一個黨員，完成黨員連署；現在規定黨主席必須從中央委員或中評委，這些老圈圈、小圈圈中產生，是非常不妥的。

他說，國民黨有非常大的陋習，從1月17日開始公告要進行黨主席補選連署，到今天登記僅兩個多星期，中間要扣掉連假，這一個星期內如何親自面對所有黨員、逐一完成連署？何況1月17日公告後，像他手上沒有黨員名冊的，從哪去參選？所以黨這規定就是意圖使人不參選。

對於黨主席參選資格須擔任中央委員或中評委，張亞中也痛批是「意圖使人不能參選」，中央委員、中常委怎麼產生？就是灌票聯盟、請客吃飯，裡面雖有優秀黨員，但大多數怎麼產生的，大家很清楚，這就是造成中常委沒辦法運作的很重要原因，「國民黨不是中央委員的黨、不是中評委的黨、也不是中常委的黨，更不是黨主席的黨，國民黨是屬於全體黨員的黨」，黨員只要年滿40歲，也不須當過民代，全體黨員都有資格參選。

他說，他是教授，這幾年為了國家最起碼花了七、八千萬，他去年參選國民黨總統候選人，也知道自己毫無出線機會，但為什麼要做？因為他有情懷、理念，希望透過參選國民黨總統，告訴其他候選人及黨員，繼續這樣走下去，國民黨不會贏、是沒有機會的，而國民黨的目的不只在執政，是要為中華民國、台灣做更大的事情。

張亞中表示，這次看到國民黨大敗，還是非常痛心，所以又拿一些錢參加黨主席補選，或許面對其他兩位強棒，他幾乎不可能獲選，但他從小愛國、愛黨，真正希望為黨做些事，希望透過參與黨主席選舉及政策辯論，告訴國民黨到底做錯什麼。

(中時 )