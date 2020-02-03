統一獅備戰2020年職棒賽事，官辦熱身賽預計2月底正式開始，明日起獅子軍將開始進行紅白對抗賽，透過賽事調整訓練狀況。因今年度台南棒球場為中職官辦熱身賽主要場地，球隊為提供好的場地讓選手可以進行職業賽事，也將從2月17日至23日進行草皮保養及維護工程，因而2月中旬，球隊分成Ａ、Ｂ兩組，兵分兩路，Ａ組至日本高知縣移地訓練，將在19日至21分日別與埼玉西武獅Ａ、Ｂ班及阪神虎Ｂ班進行3場賽事。

配合台南球場草皮維護工程進行，統一獅B組將從14日至22日起移師花蓮棒球場進行春訓第二階段練習，將採練四休一，花蓮棒球場也將開放一壘看台，上午9點至下午2點開放民眾進場觀看練球，欣賞練球期間，請球迷務必遵守個人安全，小心界外球來襲。

2月4、6、10、12日統一獅將在台南舉辦紅白對抗賽，紅白熱身賽主要以調整為主，將不開放球迷觀賞，2月14日下午1點將與富邦悍將進行自辦熱身賽，當天11點半將開放民眾免費入場觀賞。

25、26兩日球隊將前進屏東園區與中信兄弟和斗六棒球場與味全龍進行自辦熱身賽，當天是否開放進場將依據主場球隊公佈為主。

統一獅2月行程表。（統一獅提供／鄧心瑜傳真）

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