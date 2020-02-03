大陸政府全面暫停影視拍攝，恐衝擊VHQ-KY(4803)營運，公司今天表示，大陸政府是在不可抗力的情況下做出的不得已選擇，宏觀來看，大陸影視劇市場依舊龐大並且需求還在不斷成長，VHQ在後製市占率僅2％，疫情對產業有一定影響，但對公司影響仍然有限，從2015年進入大陸影視劇後期製作以來，4年多來累計的都是長期優質合作夥伴，培養了相當程度的默契，VHQ指出，有信心共同渡過非常時期。

VHQ表示，公司處在影視產業鏈尾端，現在製作的是已經拍攝完成的作品，現有未完成的影視鏡頭全部完成至少需要一個財務季度以上，剩下已經簽約的未拍攝或推遲拍攝的專案還沒有出現任何取消的狀況。

此外，公司跨足大陸廣告後期製作，去年大陸廣告營收、利潤都達到倍數成長，並與大陸最大的電商平台形成了戰略合作，多元化經營有效的增加現金流，相較於其他同行業，更具備抗禦風險的能力。

大陸及全球對網路電影、網劇、短片的線上內容的需求整體呈現高速成長趨勢，VHQ和大陸三大網路播出平台公司都有過合作並保持良好互動關係，會繼續致力於幫助提高整體網路內容的製作水準。

目前VHQ東南亞的整體業務規模穩定成長，並且積極開發歐洲和美國的市場，預計東南亞的部分在集團內部的佔比將會逐步提高。

VJQ指出，今年首季一定會有一定程度下滑，甚至全年預估也會調整下修。不過疫情一旦結束，北京公司會加班加點，用1到2個季度全力追上進度。

(時報資訊)