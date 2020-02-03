台鐵又傳事故！一列從彰化發車、預計行駛到豐原的2190號台鐵區間列車，下午1點多行經烏日時，一名男性乘客疑似從列車車廂縫隙間爬上車頂，之後遭2萬5000伏特高壓電電擊後跌落地面，目前送中山附醫救治中。

這起事件發生在中午1點多，台鐵指出，這名男性是在彰化站上車，列車抵達烏日站時，他不知為何、竟爬上列車車頂，接著被電擊後掉落地面，該班列車也因受損目前停放在烏日站，此意外更導致台中站至新烏日站間西線軌道無法運行，目前暫時採用東線軌道、單線雙向通行。

(中時 )