台鐵離奇事故！男爬區間車頂 慘遭特高壓電擊 14:242020/02/03 中時 林欣儀 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有民眾爬上台鐵區間車列車車廂遭電擊，在烏日站時墜落地面，被緊急送醫。(林欣儀攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵又傳事故！一列從彰化發車、預計行駛到豐原的2190號台鐵區間列車，下午1點多行經烏日時，一名男性乘客疑似從列車車廂縫隙間爬上車頂，之後遭2萬5000伏特高壓電電擊後跌落地面，目前送中山附醫救治中。 這起事件發生在中午1點多，台鐵指出，這名男性是在彰化站上車，列車抵達烏日站時，他不知為何、竟爬上列車車頂，接著被電擊後掉落地面，該班列車也因受損目前停放在烏日站，此意外更導致台中站至新烏日站間西線軌道無法運行，目前暫時採用東線軌道、單線雙向通行。 (中時 ) #列車 #台鐵 #烏日 #車頂 #電擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵烏日站旅客跌落鐵軌 遭普悠瑪撞死 10:562020/01/30 社會 開工第一天 台鐵烏日站 男跌落鐵軌遭普悠瑪撞死 14:222020/01/30 社會 《屍速列車》續集《半島》今夏上映 導演：很想把孔劉救活 14:232020/01/30 娛樂 因應武漢肺炎 台灣高鐵四招防疫 14:162020/01/30 生活 台鐵烏日站死亡事故 影響6830旅客 14:232020/01/30 生活 防疫情擴散 高鐵車站、列車持續消毒 14:452020/01/30 生活 110車次普悠瑪 3天撞死2人 04:102020/01/31 社會新聞 未來疫情持續升溫 台鐵：將拒載未戴口罩乘客 10:312020/01/31 生活 台鐵加開列車支援燈會 防疫再升級 11:532020/01/31 生活 寒夜中失智婦迷途 警烏日送到潭子助返家 18:332020/01/31 社會 社會熱門新聞 彰濱聯結車撞4汽機車 飛落高架橋1死3傷 - 社會 願你們平安歸來！空姐醫療包機上崩潰感言 逼哭網 - 社會 女友特愛「吃香腸」 男大生灌醉她套出驚天秘密 - 社會 情人老公突返家 半裸胖小王掛2樓牆外 下一秒…撐不住先撞車再彈地 - 社會 他沒睪丸…影視大亨性侵案 女演員露骨描述 陪審團也傻眼 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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