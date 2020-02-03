《大政治大爆卦─無色覺醒》政府徵收→限購→擬實名制？ 口罩「慌」誰是始作俑者？ 14:162020/02/03 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情延燒，人人自危，造成全台瘋搶口罩現象，行政院日前緊急邀集衛福部、經濟部會商後決定，由政府出面每日向業者徵收購買口罩，統一調度供全國民眾使用，但即使政府祭出限買，但仍有許多人買不到口罩，中央流行疫情指揮中心昨坦言實施實名制是可能的解決方式，細節還在研議中。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #口罩 #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫搶口罩 醫生：這種人不必天天戴 08:172020/01/30 生活 口罩剩一盒秒漲1百 店員嗆一句網怒喊檢舉 08:352020/01/30 日常 吃飯脫口罩再重戴可以嗎？ 醫生這樣說 12:292020/01/30 生活 防疫關鍵期 口罩這樣挑最對 21:192020/01/30 生活 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 戴口罩卻露出鼻子 醫嘆：何苦跟我們搶？ 12:532020/02/01 生活 開學口罩去哪買？國民黨團要政院檢討 13:182020/02/01 政治 全台口罩爆缺貨潮 名嘴：不知道政府堅持什麼？ 14:432020/02/01 娛樂 他跟物流車跑12家超商 曝買不到口罩真相 12:192020/02/03 生活 再沒口罩恐休診！小兒科醫師崩潰 12:512020/02/03 生活 政治熱門新聞 罷韓第五天 連署數量出現驚人突破 - 政治 為何每天產600萬口罩卻買不到？網曝「黃金地區」：剩一堆！ - 政治 為何武漢肺炎都死在湖北？知情人曝「2致命主因」！ - 政治 蔡政府防疫做半套？高嘉瑜挖出4大漏洞！ - 政治 「罷黃」會過嗎？連署站負責人回應了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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