武漢肺炎疫情延燒，人人自危，造成全台瘋搶口罩現象，行政院日前緊急邀集衛福部、經濟部會商後決定，由政府出面每日向業者徵收購買口罩，統一調度供全國民眾使用，但即使政府祭出限買，但仍有許多人買不到口罩，中央流行疫情指揮中心昨坦言實施實名制是可能的解決方式，細節還在研議中。

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(中時電子報)