根據洛杉磯當地電視台《KTLA》3日報導，上月27日墜機身亡的湖人傳奇球星布萊恩，與其他受難者的驗屍報告已經出爐，罹難9人的死因都是鈍器傷，很可能在直升機墜地爆炸前，在空中就全數喪生，目前唯一可以確認的事實僅有飛行員疑似違規起飛。

由於這架屬於布萊恩的私人直升機並未裝置黑盒子，所以整個意外過程都無法得知確切訊息，目前美國聯邦航空總署(FAA)與國家運輸安全委員會(NTSB)的調查小組仍在找尋失事的真正原因，不過這次墜機事件造成9人的死亡，已被認定是意外事件身亡。

只是自從布萊恩墜機身亡之後，無數球迷每天都會齊聚在洛杉磯史坦普中心外面，替布萊恩與其他罹難者哀悼，更堆放大量的紀念品，史坦普中心總裁澤德曼表示，3日進行完超級盃，球館工作人員就會逐步回收這些紀念品，讓接下來的活動得以正常進行。

史坦普中心這次的回收布萊恩紀念品計畫，已經得到布萊恩遺孀瓦妮莎的支持與同意，瓦妮莎也打算收回一些球迷擺放的紀念品好好珍藏，目前她也恢復社群媒體的更新，更把留言功能解鎖，讓更多球迷可以跟她們一家人表達悼念布萊恩的心情。

(中時 )