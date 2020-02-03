國安私菸案 吳宗憲張恒嘉限制出境8個月 14:252020/02/03 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國安私菸案今開調查庭進行強制處分訊問，前總統官邸侍衛室少校吳宗憲的律師當庭聲請發還遭扣押的手機及筆電、9797條私菸，並說這不是犯罪所得是花錢買的，檢方建議循法律程序遞狀索回。庭末法官諭知對吳男限制出境8個月。 去年台北地檢署依違反貪汙等罪嫌起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人，由於限制出境新法上路，法官今進行調查訊問後諭知，吳宗憲、張恒嘉涉嫌重大，且有逃亡之虞，因此裁定從今天起限制出境8個月。 (中時 ) #吳宗憲 #律師 #出境 #限制出境 #國安私菸 也許您會感興趣 推薦閱讀 詹惟中預測綜藝王后事業運 吳宗憲鈔票數整年 04:102020/01/30 娛樂新聞 陸欲接回遊客 批准境外至武漢包機 15:482020/01/30 兩岸 《財政》旅客攜帶口罩出境，每人5盒為限 17:222020/01/30 財經 出境攜帶250片以上口罩 海關要罰 20:252020/01/30 生活 難捨靚號 陸攜號轉網代價高 04:092020/01/31 話題觀察 專欄作家控川普性侵 要求驗DNA 09:392020/01/31 國際 口罩成赴陸伴手禮 小三通查超帶出境 17:042020/02/02 生活 「時辰未到剋父母」婆婆擋媳婦不給生 吳宗憲轟：腦子壞掉 20:552020/02/02 娛樂 防疫多場活動急喊卡 吳宗憲、黃子佼、郭子乾受影響這麼說 21:242020/02/02 娛樂 找掮客拉訴訟業務 「美女馬拉松律師」被訴 12:272020/02/03 社會 社會熱門新聞 彰濱聯結車撞4汽機車 飛落高架橋1死3傷 - 社會 願你們平安歸來！空姐醫療包機上崩潰感言 逼哭網 - 社會 女友特愛「吃香腸」 男大生灌醉她套出驚天秘密 - 社會 情人老公突返家 半裸胖小王掛2樓牆外 下一秒…撐不住先撞車再彈地 - 社會 他沒睪丸…影視大亨性侵案 女演員露骨描述 陪審團也傻眼 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。