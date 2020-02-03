國安私菸案今開調查庭進行強制處分訊問，前總統官邸侍衛室少校吳宗憲的律師當庭聲請發還遭扣押的手機及筆電、9797條私菸，並說這不是犯罪所得是花錢買的，檢方建議循法律程序遞狀索回。庭末法官諭知對吳男限制出境8個月。

去年台北地檢署依違反貪汙等罪嫌起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉等13人，由於限制出境新法上路，法官今進行調查訊問後諭知，吳宗憲、張恒嘉涉嫌重大，且有逃亡之虞，因此裁定從今天起限制出境8個月。

(中時 )