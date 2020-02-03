武漢肺炎疫情持續延燒，政府透過超商販售限量口罩，以確保民眾需要時可以即刻購買，但這也讓超商店員工作量大增，有名7-11店員在網路上發文，表示為了提供客人乾淨手套，每天不斷用酒精噴灑雙手分裝，讓手掌因乾燥而龜裂，他也希望買不到口罩的客人別遷怒店員。

目前政府統一徵調口罩，每人每天可在超商等通路限量購買3個，並由超商店員分裝，店員按照標準流程好提供乾淨口罩，卻也有人造成「職業傷害」。

昨日晚上有店員在「靠北7-11」臉書專頁發文，表示自己的服務門市堅持衛生安全，店員先是用酒精噴在手上，再以茶葉蛋袋子反裝交給客人，即使手乾、手裂，還是堅持給顧客乾淨口罩，期望每一位消費者能夠體諒，在口罩售罄時別因而遷怒店員。

該文章還附上雙手的照片，只見手掌明顯乾燥龜裂，紋路更是清晰的觸目驚心，該文章也引發許多網友共鳴，紛紛表示感謝店員們的辛苦，希望大家購買口罩時能將心比心，別把第一線服務人員當成出氣筒。

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(中時電子報)