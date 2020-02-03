武漢肺炎肆虐全球，前副總統呂秀蓮今天呼籲朝野藉此機會思考如何調整讓兩岸關係正常化，並以蘇貞昌禁口罩出口為例，強調政治人物做對的事也要學外交辭令，用冷言冷語很難令人接受，蔡英文總統雖表明關心大陸疫情，但講的太慢，「政治話語很重要」。

呂秀蓮今天在臉書開直播表示，台灣與中國的關係是「剪不斷理還亂」，蔡英文總統此次高票當選，應該自己也是心知肚明，這是因為民眾害怕中國武統台灣，而不是因為喜歡民進黨。

她建議朝野面對未來兩岸關係，不要再吵吵鬧鬧，更不要刺激中國，避免他們「一不作二不休」，如果突然武力進犯台灣，那才是更大的災難，未來世界充滿挑戰，大家都要認真理性，超越藍綠，去思考兩岸關係如何正常化，「現在關係太不正常」。

呂秀蓮表示，政治人物要去想與中國永續性關係如何調整，不要再像口罩風波一樣引起國內外辱罵，「真的很無聊」。

她認為，這些因為蘇貞昌要求口罩不准出口而痛罵蘇的人沒有資格去罵任何人，因為他們對事情沒有正確認知，蘇貞昌不准出口政策本來就對的，但因為沒有外交辭令，惹惱了很多人，她肯定賴清德是醫師出身，說話比較中道得體。

從這次的口罩風波，她呼籲政治人物要檢討，做正確的事情時，原則要堅定，立場要清楚，但也要學外交辭令，用冷言冷語很難讓人接受。

對蔡英文總統表明立場關心大陸疫情，呂秀蓮也認為，蔡直到事情鬧大才說台灣行有餘力會援助中國，雖然有講比沒講好，但講的太慢，「政治話語很重要」。建議新政府和新國會上任後，不要再犯四年前犯的錯，要學習謙卑也要「進步再進步」。

對於對岸領導人習近平，呂秀蓮也呼籲利用這次的疫情，對台灣表示一點歉意，讓台灣能參加世衛大會，把抗煞經驗貢獻出來，她認為，習近平如果真把台灣當兄弟，不應該這麼簡單的事情都做不到。

(中時 )