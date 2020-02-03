這場睽違了將近四年的獨奏會，除了一場古典與現代跨界，更是姜智譯音樂詮釋的代表作。（姜智譯提供／許哲瑗新北傳真）

具有指揮家、獨奏家、樂團首席三重身分的姜智譯，自2001年起以26歲之齡擔任台北市立交響樂團首席一職，為當時台灣最年輕之職業樂團首席。（姜智譯提供／許哲瑗新北傳真）

姜智譯曾受邀遠赴芬蘭、美國，義大利以及中國大陸演出。（姜智譯提供／許哲瑗新北傳真）

「這次除了大家耳熟能詳的貝多芬，我刻意挑選較少音樂家青睞的韓德爾、蕭士塔高維契、布索尼等人的小提琴協奏曲，透過音符與和聲的詮釋，傳達音樂大師創作意境，同時也向他們致敬！」

身兼台北市立交響樂團首席、北市交響樂團附設室內樂團指揮、新逸交響樂團常任指揮的姜智譯，即將在3月8日在台北市國家音樂廳舉辦闊別四年多的獨奏會，由於過去獨奏會叫好又叫座，這次能端出什麼曲目，備受外界期待。

姜智譯受訪表示，國內音樂家大多選擇耳熟能詳的布拉姆斯奏鳴曲、莫扎特奏鳴曲、即便是韓德爾，也都是水上音樂、皇家煙火等，或是神劇「彌賽亞」，這些都是算是「古典流行曲」，事實上還有很多鮮少演出，扣人心弦的古典曲目，他希望演奏不同風格的曲目，具體而微的表達出古典音樂的美感。

例如，巴洛克時期的韓德爾創作了非常多偉大的曲目，但是小提琴的作品卻只有這套奏鳴曲流傳至今。

俄國傳奇作曲家蕭士塔高維奇的四首前奏曲的前身是為鋼琴所譜寫的，後由作曲家再改編給小提琴及鋼琴的二重奏，加上俄氏曲風，是充滿不同民族的曲目。

義大利作曲家布索尼這位樂壇傳奇「鋼琴大師」，所譜寫的小提琴奏鳴曲，以不間斷的四個樂章貫穿整曲，形成一個巨大的單樂章形式，這樣的作曲風格非常罕見。

更重要的是，今年2020年適逢樂聖貝多芬250週年的誕生，全世界的音樂節慶都以貝多芬做為主角，而我也希望能藉由這首貝多芬小提琴奏鳴曲，向這位穿越古典及浪漫時期的音樂家致敬。

具有指揮家、獨奏家、樂團首席三重身分的姜智譯，自2001年起以26歲之齡擔任台北市立交響樂團首席一職，為當時台灣最年輕之職業樂團首席，台灣與大陸合作演出單位包括台北市立交響樂團、台北世紀交響樂團、新北市立交響樂團、高雄市立交響樂團、北京交響樂團、湖南交響樂團等。

姜智譯精湛的琴藝，受到國際樂團矚目，曾受邀遠赴芬蘭、美國，義大利以及中國大陸演出，另外也到法國La Mans、La Rochelle音樂季擔任客座教授並巡迴南法地區演出。國內外音樂家的合作有徐嘉琪、鄭伊晴、謝中平、辛幸純、David Fung等，共同激盪出古典音樂的新氣象。

除了小提琴演奏與教學，近年來姜智譯對音樂詮釋的成熟，更展現在指揮上面的才能，現為台北市立交響樂團附設室內樂團指揮及新逸交響樂團常任指揮。均獲得各界極大肯定與讚賞。

身為備受國內外肯定的專業演奏家，姜智譯謙稱，自己還有很多學習的地方，就好比宋代蔣捷《虞美人·聽雨》這闕詞，頗能代表自己的心境，「少年聽雨歌樓上，紅燭昏羅帳。壯年聽雨客舟中。江闊雲低、斷雁叫西風…。」

他解釋，年輕初出茅廬演奏詮釋古典音樂家的樂曲，沒有人生經驗只能演奏表皮的「音符」；經歷20多年後，成為人夫、人父後，對人生有不同體認，演奏出這些曲目別具韻味，更能掌握作曲家的意境。

這場睽違了將近四年的獨奏會，除了一場古典與現代跨界，更是姜智譯音樂詮釋的代表作，歡迎大家到場聆聽這場別具巧思的演奏。

(中時 )