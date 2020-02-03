網路上有人惡意散布「高雄市長韓國瑜強調，高市所轄的高中職與國中小，依原定2月11開學，不考慮延後」的假消息，試圖誤導民眾，3日教育局公開澄清，表明市府政策絕對配合中央辦理。（高雄市教育局提供／洪浩軒高雄傳真）

武漢肺炎疫情持續延燒，教育部日前宣布寒假延長至2月25日開學，但網路上卻人惡意散布「高雄市長韓國瑜強調，高市所轄的高中職與國中小，依原定2月11開學，不考慮延後」的假消息，試圖誤導民眾，3日教育局公開澄清，表明市府政策絕對配合中央辦理。

高雄市教育局表示，高雄市是全國第一個宣布寒假輔導課與相關營隊暫停的縣市，當教育部規定寒假延期至2／25日開學，高雄市也是第一時間表示配合中央政策辦理，並轉貼相關訊息，卻有有心人士散布假消息，令人心寒與不恥，市府的防疫決心絕不容汙衊，希望家長們切勿相信不實消息。

高雄市教育局表示，會有此消息是有人惡意以訊息或截圖方式，轉貼3天前1月31日，某報的相關新聞報導，除了不提供聯結新聞方式，並略去發文時間，意圖誤導高雄市開學日為2月11日，他們呼籲民眾，若有家長誤信此消息請大家嚴正告知。

此外，在延長開學的期間，教育局長吳榕峯鼓勵親子共讀，善用高雄市與全國各項數位學習平台，同樣享有優質學習資源進行自主學習，不受到在家隔離防疫所影響，達到全民共同防疫。

吳榕峯表示，高雄市擁有豐富的數位學習資源，居家防疫期間，鼓勵父母與孩子們共讀共學，共同利用這三周時間，從中培養閱讀的習慣，讓孩子們能在父母的陪伴下，居家防疫與學習，好好靜下心來學習，充實三周的假期。

(中時 )