口罩之亂延燒至今，雖然政府再三保證口罩「絕對足夠」，但仍有許多人反應「一罩難求」的困境，嘉義市因而採取「公開透明」策略，超商、藥局等通路今日開始將進貨時間貼在門口，需要民眾可在第一時間搶購，也讓網友大讚：「太佛心」。

「搶罩風波」近日導致人心惶惶，中華大學教授杜紫宸還建議民眾，半夜在超商外等候物流車，就「一定能買到口罩」，許多網友親身實驗，卻發現超商進貨時間不一，有人苦等近8個小時仍空手而回。

嘉義市政府因而與藥局、藥妝店、超生等通路溝通，請店家在門口張貼進貨時間與貨源狀況，同時提醒口罩配戴要訣，消費者看公告就能掌握口罩供應情形，訊息公開透明，避免民眾苦等多跑。

嘉義市府衛生局也提醒，健康民眾與在戶外活動時其實無須配戴口罩，只有看病、陪病、探病或有呼吸道症狀者、慢性病患者才建議配戴，「勤洗手」也能達到防疫效果。

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(中時電子報)