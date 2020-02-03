武漢肺炎疫情升溫，台北地檢署自30日指示「打擊民生犯罪」專組檢察官啟動「查緝聯繫平台」調查，迄至今(3)日止，檢方5天內共已接獲3起民眾檢舉防疫相關案件，目前均已簽分「他案」，並與衛政、警政單位調查了解中。

據指出，北檢分案調查的3起防疫案件，包括台北市大安區里長日前爆料2名男女疑填假資料案外，還包括有民眾檢舉「口罩之亂」等，目前3件他案尚無具體罪名，檢方基於偵查不公開，不透露案件內容，但強調檢方將「從速從嚴」偵辦。

武漢肺炎疫情來勢洶洶，造成民眾搶購口罩、酒精等防疫物資，台灣高檢署為避免有人刻意囤積哄抬防疫物資，引發恐慌，指示北檢等各地地檢署啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，針對囤積居奇、哄抬價格、患者「趴趴走」、疫情假訊息等3大類案件，積極蒐證調查。

北檢30日指示「打擊民生犯罪」2位主任檢察官黃珮瑜、樊家妍啟動「查緝聯繫平台」，與衛生、警政單位密切聯繫，加強查察，違者不排除依《傳染病防治法》究辦。

北檢強調，依據《傳染病防治法》第61條規定，若針對口罩、酒精等徵用防疫物資進行囤積、哄抬價格且情節重大者，可處1年至7年有期徒刑，得併科500萬元以下罰金；第62條規定，明知自己罹患傳染病卻未依規定接受隔離、致傳染於人者，可處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。同法第63條亦規定，若傳播疫情不實訊息者且足生損害公眾或他人，可科處300萬元以下罰金。

北檢呼籲民眾，面對傳染病應配合中央流行疫情指揮中心的各項防疫措施，若發現有任何散播不實訊息；或是對已徵用的防疫物資囤積居奇、哄抬物價；與有患者不遵行各級主管機關防疫措施等情事，請向轄區檢警舉發，北檢會立即偵辦，共同守護國人健康。

(中時 )