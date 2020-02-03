元月車市銷售出爐，受農曆年提前及武漢肺炎疫情影響，整體市場年減約一成，但和泰汽車(2207)代理的TOYOTA及LEXUS品牌銷售表現亮眼，合計登錄15,100台，搶得38.3%市佔率創6年新高，並且豪華進口車品牌LEXUS 1月掛牌達2,687台，強勢奪下豪華車品牌冠軍王座。

和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS整體品牌銷售逆勢上揚，元月銷售年增3%，持續蟬聯台灣車市龍頭寶座。其中，TOYOTA RAV4全月登錄4,089台，為元月單一車種的銷售冠軍，並創下國內SUV級距歷年來單月最高銷售紀錄。國產車的部分，ALTIS繳出3,047台的成績穩坐國產車霸主地位。

和泰汽車在豪華進口車市場也創下銷售佳績。和泰汽車總代理LEXUS繼2019年創下品牌銷售22,295台歷史新高後，在2020年開春的1月再次繳出亮眼的成績，以2,687台，成為豪華車品牌銷售的第一名。

LEXUS元月不僅是銷售冠軍品牌，其中，1月休旅車系占豪華車休旅市場占比高達45.2%，以幾乎市場一半的佔比大幅領先競爭對手，從中大型休旅至小型跨界休旅全面稱霸。LEXUS在持續推出貼近市場需求的車款，銷售屢創新高，成為2020年豪華車銷售冠軍將指日可待。

LEXUS旗下RX於1月以555台稱霸中大型豪華休旅車級距；NX車系於2019年成為休旅車銷售冠軍後，1月再次創下單月破千台的紀錄，以1,153穩坐中型豪華休旅車第一名；跨界休旅UX推出後熱銷，1月以427台穩居小型休旅霸主地位。ES車系持續吸引更多年輕新貴入主，1月台數達444台，成功摘下高級車中大型豪華旗艦的冠軍寶座。

今年，LEXUS導入品牌首款豪華MPV-LM，旋即吸引許多層峰客群的青睞，一發表即售鑿，緊急向日本原廠爭取更多配額，以滿足接單爆量的需求。

(時報資訊)