武漢肺炎病例不斷攀升，中國工程院院士鍾南山表示，目前全國疫情仍處上升期，預估未來10天至兩周左右出現高峰，而且目前還沒有針對性的特效藥，相關疫苗的研發也在進行中，距離臨床應用還需一段時間。

根據大陸官方公布的武漢肺炎確診病例，2日共新增確診病例2829例，再攀新高。大陸國家衛健委公佈，截至2月2日24時，新型冠狀病毒確診病例新增2829宗，累計個案增加至1.72萬宗，死亡人數達361人，已超過SARS時的349人。

鍾南山接受新華社專訪時透露，政府和相關部門已採取延長假期、交通管制、公共場所體溫檢測等多項全國性措施，雖然這些舉措可阻斷傳染源，大大減少了二代、三代傳染，不過他判斷這次疫情可望在未來10天至兩周左右出現高峰，仍需加強防控，不可鬆懈。

鍾南山指出，根據流行病研究，感染武漢肺炎的患者，年齡大多為59歲左右，其中有56%為男性，病毒感染平均潛伏期為5.2天，95%的分佈點為12.5天，病毒傳播力平均值在2.2，基因組分析與SARS有79.5%的相似性，與蝙蝠來源也有96%的相似性，基本上支持2019新型冠狀病毒來源於蝙蝠，但是否存在中間宿主，目前仍需研究。

(中時電子報)