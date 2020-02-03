國民黨主席補選今、明兩天受理登記，立委江啟臣在場外有藍天行動聯盟高聲抗議中，率先完成登記，拔得頭籌。依黨中央規定，辦理登記時須繳交7751份連署書，江啟臣共繳交3萬4782份，是規定數的近五倍。他說，若當選黨主席，會尋求中常會授權，成立黨中央、黨團、智庫與地方「3＋1」集體領導的決策平台，推動黨現代化及五大面向改革。

江啟臣上午10時許由前立委蔣乃辛、新北市議員陳偉杰及多位助理手持「敢變」標語陪同，完成登記，前國策顧問林水吉特地來「讚聲」，表示年輕人願意出來承擔，令人佩服。

對於國民黨立院黨團總召林為洲提出「一中兩國」的看法，江啟臣表示，很多人提到國民黨的兩岸論述是否該重新調整，他若當選黨主席，必要的討論、辯論是該做的事，畢竟黨內不是一言堂，也不是黨主席一人說了算，因此勢必經過黨內討論，以形成黨內最大共識，並確保這個共識能契合台灣主流民意，且須以確保台灣人民的民主自由為出發點，討論兩岸未來走向或相關選項。

他說，兩岸該怎麼走，不光是不同政黨有不同看法，在國民黨內部隨著時代改變、台灣民意社會情勢的改變，當然有不同講法，每個人的主張，黨主席都必須尊重，最重要是經過討論後形成共識；黨主席要做的是一個平台，怎麼讓改革、改造過程可以順利。

江啟臣強調，兩岸分裂分治的事實已存在很長一段時間，國民黨從過去就要求北京正視中華民國的存在，過去兩岸在主權爭議下還能進行功能性交流，是因為大家有善意、誠意，願先擱置主權爭議，回應民眾在功能交流的需求。但現階段兩岸關係跟過去又不一樣，甚至有複雜的美中台三邊關係，所以任何對台海現狀的改變，尤其這個現狀改變會影響廣大民意，都希望尋求民意支持再做決定。

至於國共論壇是否照常舉辦？江啟臣說，這也涉及兩岸論述，他若當主席，希望此議題也結合在兩岸論述中，一併在將來改革委員會充分討論，不希望只見樹不見林地談改革，改革要做整套。

有關黃復興黨部是否該改革？江啟臣說，國民黨作為社團法人，所有黨員都是資產，特別是黃復興一向對國民黨非常忠貞，一個政黨在改造過程中，所有黨員都是黨的夥伴，而不是被改革的對象，更重要在新時代環境中，應該找尋每個黨員、黨部的時代任務跟角色，這才是改革的方向，而不是簡單說改、廢、砍。

江啟臣也說，他若當選黨主席，第一件事情將會了解代理黨中央推動的改革委員會進度與未來時程，希望最短時間內讓改革走上軌道。但改革需要時間，改革委員會對各種制度改革形成共識，還要經過全代會通過，在此之前會先尋求中常會授權，成立黨中央、黨團、智庫與地方「3＋1」集體領導的決策平台，推動黨現代化及五大面向改革；決策平台納入地方縣市首長代表，是希望快速反應議題，有效率做成決策，且分擔主席做決策時思慮或資訊的不足，讓決策過程更接近民意。

江啟臣稍早接受廣播專訪時表示，若當選黨主席將會成立「11人快速決策平台」，納入立院黨團、縣市長代表與黨務系統，進行集體領導、快速決策；至於五大改革面向則是：組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化、經營在地化、視野國際化等。

對於張亞中要求改革黨主席選舉辦法，江啟臣說，黨要推動改革，沒有不能談的；黨內選舉機制隨時空環境變化改過好幾次，包括黨員直選、中常委任期都曾改過，只要照著黨內規章表達意見，經過所有黨代表同意，不是不能改，他希望黨內對改革聲音都能踴躍提出來。

(中時 )