隨著武漢肺炎疫情擴散，瑞銀3日發表最新報告指出，預計大陸2020年的經濟成長率恐面臨保5危機；人民幣方面，他維持年底人民幣兌美元為7元的預測不變。

綜合媒體報導，瑞銀指出，截至2日晚間9點，大陸累計確診武漢肺炎已達1.4萬例，死亡逾300例，多國也宣布減少或暫停與往來大陸的航班。

瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，受到武漢肺炎疫情爆發影響，將下修大陸2020年的經濟成長預測，前一次預測6%，假設疫情得以控制，不再新增病例，預估大陸第一季GDP成長可能放緩至3.8%，而第二季到第四季則可望反彈，估計全年GDP成長5.4%；但若疫情持續升溫，大陸今年經濟成長率恐降至5%以下。

汪濤預計，大陸政府會進一步採取寬鬆措施穩住經濟成長，但考量到目前總體槓桿率要比2003年SARS期間高，加上大陸多年來開展大規模的基礎設施建設，政府仍擔心房地產泡沫，目前政策空間和2003年相比較有限。

此外，有鑑於這次的疫情是一次性的，隨著經濟活動恢復常態，預計2021年大陸GDP增速將重返6%。

(中時電子報)