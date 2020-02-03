台灣燈會「寶島炫光巡邏隊」將於8日進行踩街遊行。（台中市文化局提供／陳淑娥台中傳真）

台灣燈會「寶島炫光巡邏隊」將於8日進行踩街遊行。（台中市文化局提供／陳淑娥台中傳真）

台灣燈會「寶島炫光巡邏隊」亮相，3日舉行啟動記者會。（陳淑娥攝）

台灣燈會「寶島炫光巡邏隊」亮相，3日舉行啟動記者會。（陳淑娥攝）

台灣燈會主展區將於8日在台中后里花博園區登場，台中市文化局打造蝴蝶珍奶車、鐵馬奇雞車等7大主題，組成夜光遊行車「寶島炫光巡邏隊」，3日首次亮相，將於燈會期間每天下午3時及5時進行踩街遊行，準備用KUSO又充滿童趣表演嗨翻遊客！

台中市文化局邀請新媒體藝術策劃團隊「噪咖事務所」，結合藝術與科技，打造包括蝴蝶珍奶車、鐵馬奇雞車、羊來了草莓車、狼來了楊桃車等7大主題組成夜光遊行車「寶島炫光巡邏隊」，今天在后里園區舉行啟動記者會。

文化局長張大春表示，「寶島炫光巡邏隊」跳脫以往固有傳統花燈元素，以環保意識為核心，透過人力腳踏或機械動力方式移動，規畫7大主題行動裝置車，其中「動物摩天輪」以高科技的投影技術呈現貓追老鼠形象，象徵鼠年來臨，是這次車隊最大型的裝置車。

「海洋爵士樂器車」車體圍繞海洋生物，搭配有自動化樂器演奏以及專業樂手吹奏薩克斯風，呈現台灣身為海島王國及台中爵士音樂節意象；用回收寶特瓶構成的「環保垃圾車」，置入台灣「追垃圾車」文化，由豬小弟領軍，邀請大家一起揮別豬年、迎接鼠年。

「蝴蝶珍奶車」及「鐵馬騎雞車」結合台中自然與人文特色，跳脫蝴蝶吸花蜜印象，改成吸台中名產珍珠奶茶，並以鐵馬造型後面拖著一台雞排車做趣味連結；此外，台灣號稱水果王國，「羊來了草莓(草沒)車」、「狼來了楊桃(羊逃)車」，以諧音打造可愛逗趣形象。

文化局指出，「寶島炫光巡邏隊」將於8日起每天在馬場路上，分別於下午3時到4時及5時到6時進行兩場演出，除吸睛遊行車外，也有專業演員在車體內外表演；除演出時間外，遊行車也將停在馬場路旁的靜態展示區，提供民眾拍照打卡。

文化局表示，「寶島炫光巡邏隊」夜光裝置車隊，意象結合生態、小吃、水果、藝術及各項台灣獨有的文化素材，以幽默方式呈現，精心規劃令人會心一笑的巧思，透過嶄新意象增添與民眾互動樂趣。

(中時 )