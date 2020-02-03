因應武漢肺炎防疫，中央流行疫情指揮中心昨決定，高中職以下學校延後2週開學。此外，武漢肺炎使國人恐慌，近日更掀起口罩搶購潮。對此，前民進黨立委沈富雄指出，目前口罩的搶購潮，其恐慌的程度已與疫情不成比例，且大官們說可以不帶，「庶民們已經不相信了」。他感嘆表示，台灣不是疫區，卻為口罩吵得天翻地覆。

沈富雄在臉書指出，對付2019-nCoV病毒（2019新型冠狀病毒），俗稱武漢肺炎的要訣是阻敵於境外，擒敵於國境，殲敵於隔離空間。他說三招用盡以後，當然仍會有漏網之魚，但目前看來，不足為患。

他說因為沒有社區感染，所以張上淳教授說一般學生不必帶口罩上學，衛福部長陳時中更進一步說健康的人不必帶口罩。不過沈富雄質疑，為什麼不早點說？為什麼不講得帶點權威？為什麼各相關專業人士不能口徑一致？既然可以不帶口罩上學，為什麼又要延後兩週開學？

他認為，目前口罩的搶購潮，其恐慌的程度已與疫情不成比例。他說他隔鄰及後巷的兩家7-11都有貨，他都沒買且不帶口罩，因為不符合三要件的任何一項。問題是，現在大官們說可以不帶，庶民們已經不相信了。

沈富雄提及，現在大家怕的是，這個病毒傳播力強，尚不知它到了第二地後，威力有多猛，會不會有第二個武漢？依目前的趨勢，浙江（溫州）和廣東就很有這個可能，如果大上海或深圳開始封城，台灣想撤「僑」就成為不可能的任務，但這些仍屬於「阻敵於境外」的層次。

他說，除了那兩對夫妻的配偶，其餘八個確診病例都是境外移入，嚴格來說，台灣不是疫區，可以不帶口罩，卻為了一個口罩吵得天翻地覆。「我如果是2019-nCoV，從境外看這個國家，恐怕會笑掉我全身的環狀大牙」。

(中時電子報)