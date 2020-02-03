楊鎮浯縣長強調，目前縣府採取複式防疫網絡，動員各個不同團體、族群的人力，分工合作建立多層次防禦網，全力阻絕疫病上岸。（李金生攝）

大陸武漢肺炎疫情狂燒，金門縣府關懷全縣2600餘個新住民家庭，縣長楊鎮浯今（3）日邀集5個主要團體座談，期待大家全力配合中央防疫政策，攜手做好抗疫工作。

金門縣新住民人口近2700人，新住民共同組成的家庭2600多個，其中又以大陸配偶占約9成最多，在武漢肺炎疫情日益緊張之際，往來兩岸的陸籍「新金門人」也受到關注。

楊鎮浯縣長今天上午在縣府社會處長董燊等人的陪同下，邀集金門縣新移民關懷會理事長吳金玲 、新移民公共事務協會總幹事孫毓玫 、新住民互助協會理事長覃惠暄 、新住民互助協會常務理事王艷萍和新二代兩岸交流協會理事長羅建華、總幹事楊玉霞等人座談。

楊鎮浯縣長強調，目前縣府採取複式防疫網絡，動員各個不同團體、族群的人力，分工合作建立多層次防禦網，全力阻絕疫病上岸，新住民加入金門這個大家庭，受到同等的關懷和照顧，也必需在防疫動員和配合上盡一分心力。

楊鎮浯關心新住民姊妹們在春節前後，赴陸探親的出入境情況，以及自主健康管理情形，提醒大家自本月2日起，經由「小三通」入境要居家檢疫14天，希望新住民鄉親切實配合最新防疫政策，讓整體防疫工作更加完善。

楊鎮浯特別提到，縣府每天中午以前都會調查地區商家的口罩存量，以及可以購買到的地方，公布於建設處的官網、粉絲專頁上面，未來會強化透過新住民鄉親普遍使用的微信系統，傳達相關的防疫訊息，讓大家在防疫時可以更加安心，免於不必要的恐慌。

(中時 )