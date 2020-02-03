雖然北京當局為了阻止新型冠狀病毒疫情擴散，已要求多個城市和省份停工，但部分中國科技公司仍維持生產工作。

華為技術周一宣布，因獲得允許某些關鍵產業持續開工的特別豁免許可，公司已經恢復消費者裝置和電信設備等產品的生產，並表示公司營運正常。華為發言人表示，大部分生產集中在東莞市。

還有其他科技公司的生產亦不受影響，甚至在整個農曆新年假期都沒有停工，凸顯出北京對其國內科技產業供應鏈的高度重視，這也是美中貿易摩擦的主要議題之一。

位於武漢、由國家支持的快閃記憶體晶片製造商長江存儲周一證實公司沒有停產。該公司發言人周一發布聲明表示：「現在公司的生產和營運都正常、有序地進行」。中國官媒報導，長江存儲在農曆新年假期都沒有停工。

在整個農曆新年假期期間，晶圓代工廠中芯國際也持續生產。該公司在社群媒體上發文，稱在農曆新年假期前組織了一個工作團隊，以確保工廠持續開工，同時保護員工安全和遵守政府規定，該公司表示，「中芯必須確保一年365天、每天24小時的工廠生產，以滿足客戶所需。」中芯在天津、深圳、北京和上海都有生產設施。

(時報資訊)