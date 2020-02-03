受到武漢肺炎影響，台股加權指數從年前的1萬2197下跌至今天的1萬1138，外界認為，整體規模逾4兆2854億元的勞動基金是否會護盤，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，「絕對沒有護盤」，投資是基金局的本業、不會投機，會去視想要的部位、專業判斷後去逢低撿便宜。

勞動基金截至去年為止收益數達4734.9億元、收益率達11.81％，收益雙雙創下勞動基金運用局成立以來新高，相較去年虧損726.6億元、收益率-1.95％而言，收益率提高許多。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，去年歷經中美貿易戰，導致各主要股票市場大幅震盪，但因市場資金充裕及經濟衰退風險漸消退，金融市場有所表現，108年收益數達4735億元、收益率11.81％。

劉麗茹提及，市場已經處於高檔的狀況很久，有風吹草動就會受影響，這種狀況給大家思考空間可以審慎布局，而不是過度恐慌，會持續關注市場，為基金最佳獲益做努力。

劉麗茹也說，在年前已經公告委外代操標案共有8家業者、640億元，目前預訂在4月中決標，預定報酬率約為6.3％。

(中時 )