高盛：今年大陸GDP增速可能降至5％ 15:002020/02/03 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續擴大，高盛發佈最新報告指出，今年第一季大陸GDP年增速將急降至4％，但如果疫情無法於本季內大致受控，全年GDP增速有可能會降至5％或更低。 高盛此前調低中國經濟增長預測，經修訂的基本預測是2020年GDP增速為5.5％，原為5.9％，但這基於疫情於3月底前大致受控而經濟於第二季明顯反彈。 高盛認為，倘若疫情更為嚴重，即持續至第二季，則今年GDP增速有可能會降至5％或更低。 (工商 ) #GDP #高盛 #增速 #疫情 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 避險情緒增 元大滬深300反1爆歷史大量 16:332020/01/30 財經 嘉義縣政府召開首次疫情整備會議 防範武漢肺炎疫情 18:192020/01/30 生活 2020武漢風暴》全球疫情蔓延 衝擊股市表現 19:172020/01/30 財經 社科院：大陸首季GDP增速 恐跌破5％ 04:092020/01/31 財經要聞 高盛拓展業務 擬100％持股在陸合資企業 04:092020/01/31 全球財經 全台防疫 政院：第二預備金隨時待命 20:122020/01/31 政治 應對肺炎疫情 人行：全力保障防疫資金調撥 16:412020/02/01 財經 有保庇！疫情延燒 女神故鄉沒半個疫情病例 23:322020/02/02 社會 疫情影響房市？李同榮：關鍵在「人性恐慌」 09:302020/02/03 財經 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 疫情延燒小股東心淌血 鴻海股價一度失守80大關 - 財經 政府出手護盤？台股重挫見低接買盤 收跌140點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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