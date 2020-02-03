新型冠狀病毒感染肺炎疫情持續擴大，高盛發佈最新報告指出，今年第一季大陸GDP年增速將急降至4％，但如果疫情無法於本季內大致受控，全年GDP增速有可能會降至5％或更低。

高盛此前調低中國經濟增長預測，經修訂的基本預測是2020年GDP增速為5.5％，原為5.9％，但這基於疫情於3月底前大致受控而經濟於第二季明顯反彈。

高盛認為，倘若疫情更為嚴重，即持續至第二季，則今年GDP增速有可能會降至5％或更低。

(工商 )