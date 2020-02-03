有韓粉寄恐嚇信、冥紙給時代力量市議員黃捷。(圖/翻攝自 黃捷鳳山向前行)

第二階段罷韓持續進行，為反制罷韓，有高雄市民發起罷免時代力量高雄市議員黃捷。今（3）日傳出有民眾寄了一封恐嚇信和冥紙給黃捷，就有眼尖的網友發現，信中的是「金紙」，是要燒給神明的，笑說「果然黃捷是女神」。

黃捷收到恐嚇信，信中提到「韓國瑜跟你有深仇大恨嗎？」「小小年紀選上議員就很了不起嗎？連他的家人也在黑」等情緒性字眼，並在信中放入五張冥紙，各寫上「一百萬」，表示「要厚道，老天都在看你，鬼神也在你身邊喔！」

對此，黃捷再次呼籲韓國瑜的支持者，應遵守法律底線，不論是網路或是實體的恐嚇，都將保留證據，進行提告。她也說一點都不擔心罷免，只擔心做得不夠好、不夠多，若有失職不會戀棧。

不過，有網友發現，恐嚇信內的是「金紙」，是用來祭拜給神明的，銀紙才是用來祭拜祖先、燒給鬼魂的。其他人也笑說「是金紙 不是冥紙 果然黃捷是女神」、「可能是要說黃捷女神吧」、「這是鐵粉吧哈哈」、「寄金紙給女神嗎」。

(中時電子報)