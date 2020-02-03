高醫3日起增設戶外「慢性病連續處方箋」領藥服務，減少頻繁進入醫院機會。（高醫提供／柯宗緯高雄傳真）

高醫3日起增設戶外「慢性病連續處方箋」領藥服務，減少頻繁進入醫院機會。（高醫提供／柯宗緯高雄傳真）

高榮3日起提供戶外「慢性病連續處方箋」領藥服務，民眾可在門診大樓右側步道新設藥櫃台領取。（高榮提供／柯宗緯高雄傳真）

因應武漢肺炎疫情，高醫及高榮3日起提供戶外「慢性病連續處方箋」領藥服務，減少病友頻繁出入醫院。其中，高醫腦筋動得快，巧妙應用速食店「得來速」服務，民眾只要先上網預約，就可憑預約號碼、健保卡，免下車最快3分內領完藥。

高醫藥學部主任王雅玲表示，病友可於領藥當日或提早透過網路、APP操作高醫「慢性病連續處方箋領藥預約系統」預約領藥，再到高醫啟川大樓門口即可領藥，不必再進醫院，節省領藥時間與減少出入醫院次數，而院內原有的慢性病連續處方箋領藥仍照常運作。

高醫副院長吳登強指出，這項便民措施將視疫情狀況調整，目前「得來速」領藥僅限慢性病處方箋，服務時間為周一至周五上午8：30至下午5：00（中午不休息），只要提前預約完成，不下車就可快速領到藥，縮短等待時間，若沒預約者，也可在戶外等候領藥，

簡姓婦人表示，這次武漢肺炎疫情擴大，不太敢上醫院，但已經領了1、2年慢性藥，肯定院方做法，讓人覺得心安又便利。另名帶著小孩的張簡小姐則說，前幾天看診時，護理師主動幫忙網路預約領藥，這次不用帶小朋友進醫院，減少感染風險，服務相當便民。

高雄榮總也指出，目前正值流行性感冒及新興傳染病時期，為保障民眾健康降低被傳染風險，即日起請病患全面使用網路預約領藥，不受理現場編號與領藥，慢箋病友第2及第3次領藥不必進入醫院，即可至門診大樓右側步道新設藥櫃台領取。

高榮表示，「急診藥局」全責急診緊急醫療業務不再受理慢性處方箋領藥及預約領藥服務。請病患周一至五早上08：30至17：00 至醫院新設領藥地點領取慢箋藥品。

此外，高醫今天在啟川大樓戶外增設「自中港澳返國人士非感染症門診」，有內、外科兩診，提供來自中港澳返國人士本身(或同住家屬)，在28天(含)入境者於戶外就診、抽血，返台29天以上者，則可依正常看診流程就診。

(中時 )