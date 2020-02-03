新北市一名公司主管，因對女員工熊抱、搓胸10秒，遭法院依強制猥褻罪判6月徒刑，緩刑2年。有網友將這則新聞轉貼到PTT，引發鄉民議論，有人罵「噁心台男」，卻也有人說「男人在外要懂得保護自己」。

判決書指出，這名男主管去年5月30日晚間9時許，以倒垃圾為藉口，要求女員工跟他一起從4樓搭乘貨梯到地下1樓。倒完垃圾返回貨梯時，竟將女員工拉到監視器死角，從後方擁抱並將手伸進衣服中搓揉約10秒才放開。

新北地院法官認為，男主管素行良好且坦承犯行，且已與女員工達成和解，犯後良好，以無再犯之虞，依強制猥褻罪嫌判他6月徒刑，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，並應接受6小時性別平等教育相關課程。

這則新聞被轉貼到PTT，引發鄉民議論紛紛。有人罵「噁心台男」、「台男又做出台男行為了」、「台男能量正常釋放」、「胸有什麼好摸的，自己沒有嗎？」。

但也有鄉民說「是非對錯自有法院來判…但這事件告訴我們，『男人在外要懂得保護自己』。…出現在監視器死角，中間發生啥事情，都是女生說的算，不需要任何輔助證據」，還說「如果沒有其他證據，花錢和解是你最好的選擇了，否則變態兩個字就刻在你額頭上一輩子，所以...也就是說，男人要懂得保護自己，社會上太多危險了，男人更危險阿！！」。

(中時電子報)