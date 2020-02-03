逢低買盤進場，台股拉尾守住半年線！遭逢上週五美股重挫及因疫情延後開紅盤的陸股重挫利空夾擊的台股今天依然震盪劇烈。今天台股跳空開低，受到陸股開紅盤大跌8.7%影響，早盤恐慌賣壓出籠，指數一度重挫逾300點，最低達11138.03點。

不過，台股自上週四開紅盤至今天早上，短短3個交易日大跌近千點，吸引逢低撿績優股的買盤進場，華為等大陸廠商受到新冠狀病毒疫情衝擊，蘋果及三星等可望受惠，蘋果概念股今天多呈現開低走高，股王—大立光(3008)、玉晶光(3406)、臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)等均展現抗跌力道，玉晶光、臻鼎-KY及台郡更逆勢收紅，生醫類股部分則仍是防疫概念股最為亮眼，毛寶(1732)、亞諾法(4133)、豪展(4735)、南六(6504)、杏輝(1734)、康那香(9919)等持續以漲停作收，部分中小型股樺晟(3202)、環球晶(6488)、宏捷科(8086)、公準(3178)、超眾(6230)亦強勢收高，隨著市場恐慌氣氛減輕，台股指數逐漸回穩走高，終場加權股價指數為11354.92點，大跌140.18點，成交量1801.68億元；OTC指數為139.06點，下跌2.71點，成交量407.6億元。

今日上市各類股以食品類股表現最佳，上漲0.23%，其次是貿易百貨類股及紡織類股，分別小跌0.15及0.23%，表現較差者為觀光類股、玻璃類股及生技醫療類股，觀光類股下跌3.24%、玻璃類股及生技醫療類股均下跌3.23%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股，小跌0.74%，表現最差為文化創意類股，下跌6.06%。

就技術面來看，受到上週五美股重挫及陸股開市重挫8.7%拖累，今天台股跳空開低，盤中一度大跌逾300點，失守11150點，不過因台股短線急跌近千點，逢低買盤進場，終場下跌140.18點，以11354.92點作收，順利守住半年線；武漢肺炎疫情未止，造成全球股市重挫，台股亦在今天早盤重挫逾300點，從1月20日封關指數至今天早盤低點，短短3個交易日累計已大跌近千點，一根長黑摜破短期技術支撐與季線，並在今天早盤失守半年線，不過台股經過急跌後，賣壓已逐漸減輕，讓今天台股指數得以自盤中開始拉升，並在尾盤守住半年線，儘管台股日、週KD呈現明顯死亡交叉，指數跌破季線，月均線亦開始下彎，不利台股多頭走勢，但若大陸政府採取封城及延後農曆年開工等斷然措施能讓疫情高峰在本週出現之後逐漸回落後，台股及陸股等有機會在下週上演重挫後反彈行情。

復華高成長基金經理人林純寬表示，各國政府積極應對疫情發展，短期商業活動降溫及風險趨避使股市修正，但影響過後經濟及股市將重回正向趨勢。過去SARS疫情及影響股市時間約在2~3個月、台股波段修正幅度約在10%，此次台灣本土疫情並未擴散，主要影響來自中國疫情仍續擴散、及中國經濟地位已提升、全球股市同步修正，以及短期大陸工廠供應鏈延後復工對業績之實際影響狀況。綜合考量此次疫情可能發展及影響程度，建議股市在市場悲觀修正或中國大陸新增感染人數下降後，逢低佈局加碼，等待未來經濟及股市重回向上軌道之機會。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，預計武漢疫情將在2月中達到高峰，因此預估至2月中旬前，台股將面臨回檔壓力，在陸股於2月3日開紅盤下，對台股衝擊恐加劇，提防未來一週賣壓；不過，就疫情分析，此次武漢肺炎短期即採取隔離、封城、限制旅遊等措施，相比SARS經驗，此次及早拉高防疫等級，預計對股市影響時間會比前次SARS時間短；由於Apple財報優於預期，台股封關期間股價上漲0.35%，Tesla在台股封關期間更大漲3.6%，因此，長線而言，5G與iPhone受惠趨勢未變，相關概念股可趁股價大幅回檔時逢低分批布局。

沈建宏指出，就歷史經驗來看，2003年SARS期間，台股加權指數最大跌幅達18.5%，但在效應淡化後，台股隨後大幅反彈22%，2003年SARS爆發年，加權指數甚至呈現大漲32%的多頭格局，因此，建議投資人台股不宜殺低，反而應利用低點分批布局跌深績優股。

(時報資訊)