疫情影響，外出購物機會減少，加上防疫相關商品供不應求，防疫概念股轉向電商及物流業，網家(8044)大漲8.31％，富邦媒(8454)股價創史上新高；嘉里大榮(2608)、宅配通(2642)收盤分別上漲3.73％及1.97％，與大盤相比呈現逆勢上揚。

網家旗下PChome 24h購物這次受疫情影響，1月中起口罩銷量持續攀升，春節期間口罩銷量較年前約成長7倍，而抗菌消毒用品的需求也持續攀升，乾洗手商品春節期間銷量約較前一周成長3倍左右。但隨著口罩難求，連帶防疫用品跟著快速消化，站上幾乎都是售完情況。

創業家兄弟旗下生活市集觀察發現，受到疫情影響，民眾對於公共衛生的重視持續提升，近七日消毒相關商品如「濕紙巾」、「消毒液」、「乾洗手」等商品關鍵字平均詢問度暴增超過100倍。除此之外，免直接接觸的感應給皂機、主打有效淨化環境空氣品質的空氣清淨機都躍升站內熱銷商品。

口罩雖然可為站上帶來營收，但高需求商品一片難求的缺貨狀況下，實際貢獻不大，但口罩外溢效果讓防疫商品銷售可望增加新的動能；另外，因民眾減少外出機會，對電商還是有加分效果。

與電商相連結就是物流業者，國內以嘉里大榮及宅配通為指標，從去年第4季雙十一、十二期間，電商營收持續創下新高，物流業者跟著受惠；而1月本來就是送禮旺季，今年又有武漢疫情，都提升物流業者的營收動能。

(時報資訊)